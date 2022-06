Commissies EU-parlement tegen groen stempel gas en kernenergie

Bas Eickhout (GroenLinks): ‘Het is waanzin om gas als duurzame investering te bestempelen terwijl we midden in een klimaatcrisis en een economische oorlog met de Russische president Poetin zitten. We moeten echt voorkomen dat we investeringen in dure nucleaire en fossiele energie stimuleren, ten koste van duurzame energie. De stemming van vandaag is belangrijk, maar begin juli moet het Europees Parlement laten zien dat het menens is.’

‘Dit is een overwinning voor het klimaat’, zegt Paul Tang (PvdA). ‘In een achterkamertjesakkoord keerden commissievoorzitter Ursula von der Leyen en de Franse president Emmanuel Macron zich tegen het advies van hun eigen expertgroep en grote delen van de financiële sector, waaronder de Nederlandse pensioenfondsen, banken en verzekeraars. Gelukkig luistert het Europees Parlement wel naar de experts en houdt zijn poot stijf.’

De Europese Commissie presenteerde in februari haar definitieve versie van een Europees classificatiesysteem voor duurzame financiering, waarin gas en kernenergie tijdelijk en onder bepaalde voorwaarden als groene investering worden aangemerkt. De twee energiebronnen moeten voorlopig worden ingezet om de overgang naar een schonere samenleving te versnellen, vindt het dagelijks EU-bestuur. De commissie kwam eerder al met labels voor hernieuwbare energie, waarover weinig verdeeldheid bestaat.

Het classificatiesysteem, de zogeheten taxonomie, dient als een soort gids voor beleggers en investeerders die hun geld in duurzame projecten willen steken om zo bij te dragen aan de reductie van CO2-uitstoot. Het EU-parlement kan het voorstel tegenhouden met een absolute meerderheid van 353 van de 705 stemmen.