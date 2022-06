Pinkpop treft maatregelen wegens verwachte hitte

Pinkpop treft maatregelen vanwege de verwachte hoge temperaturen komend weekend in Landgraaf. Zo worden extra waterpunten ingezet, mensen geïnformeerd over de hitte en is de EHBO geïnstrueerd extra op bezoekers te letten, aldus festivalmanager Niek Murray. Komende vrijdag en zaterdag worden temperaturen van 29 tot 31 graden verwacht in het zuiden van het land, meldt Weeronline.

‘We monitoren het weer nu al constant’, vertelt Murray. ‘Bij de opbouw zijn namelijk al een paar honderd man betrokken.’ Ook komend weekend worden extra maatregelen getroffen. Zo worden drie extra waterpunten op het terrein gezet. ‘En bij bepaalde punten waar het druk wordt voorzien we in extra water, zodat we ook water kunnen uitdelen.’

Mensen worden daarnaast gevraagd extra rekening te houden met de verwachte hitte. ‘We vertellen mensen: wees voorbereid, neem een hoofddeksel mee, drink genoeg water.’ In de laatste vijftig jaar is het wel vaker erg warm geweest tijdens het festival, vertelt Murray, ‘dus we zijn erop voorbereid’. Maar, benadrukt de festivalmanager, ‘we hopen dat mensen goed op zichzelf letten’.