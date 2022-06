Beroemd drijvend restaurant Hongkong na decennia weggesleept

Een iconisch drijvend restaurant in Hongkong, het ‘Jumbo Floating Restaurant’ is na 46 jaar uit de wateren rond de metropool weggesleept. Het restaurant behoort tot de bekendste ter wereld, mede door de rol die het in keizerlijke Chinese stijl gebouwde drijvende bouwwerk in een reeks tv-series en films vertolkte. Restaurant Jumbo, in een baai voor de kust van het eiland Hongkong, is onder meer te zien in de James Bond-film The Man with the Golden Gun (1974) en in Contagion (2011).