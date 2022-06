AkzoNobel onderaan in lagere AEX na winstalarm

AkzoNobel was dinsdag de grootste daler in de Amsterdamse AEX-index, die een openingswinst weer zag verdampen. Het verfconcern waarschuwde voor lagere resultaten in het tweede kwartaal door de impact van de coronalockdowns in China en tegenvallende verkopen van decoratieve verven vanwege de tragere start van het klusseizoen in Europa.