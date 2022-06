Tata Steel ontwikkelt op waterstof aangedreven schip met bouwer

‘Wij willen op alle fronten een duurzaam bedrijf zijn’, zegt chartermanager Cem Ugur van Tata Steel in een toelichting. ‘Dat betekent niet alleen dat we in de toekomst groen staal gaan maken met behulp van waterstof.’ Het is de bedoeling dat de rollen staal vanaf 2024 op een duurzamere manier kunnen worden vervoerd. Hoeveel geld in de ontwikkeling van het schip wordt gestoken, is niet bekendgemaakt.

Om Tata Steel is de laatste tijd veel te doen. Het bedrijf is verantwoordelijk voor zo’n 8 procent van de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen. Daarnaast toonde recent onderzoek aan dat omwonenden worden blootgesteld aan te hoge concentraties giftige stoffen.

Om de uitstoot te verminderen wil Tata bij de staalproductie overgaan van steenkool op waterstof en daarvoor zijn bepaalde installaties en elektrische ovens nodig. De vergroeningsslag kan volgens het bedrijf niet worden gemaakt zonder hulp van de overheid.