Londen: Russen maken vorderingen in Oekraïense regio Charkov

Het Russische leger heeft waarschijnlijk voor het eerst sinds weken ‘kleine vooruitgangen’ geboekt bij gevechten in de Oekraïense regio Charkov. Dat meldt het Britse ministerie van Defensie in een dagelijkse update van de situatie aan de frontlinies in Oekraïne.

Volgens de Britten ligt het zwaartepunt van het Russische offensief wel nog steeds bij het oostelijker gelegen Severodonetsk. Om die stad wordt al weken gevochten. Volgens de gouverneur van de oostelijke regio Loehansk, waartoe Severodonetsk behoort, is het niet meer mogelijk om burgers te evacueren of goederen naar de stad te brengen doordat de laatste brug naar de stad is verwoest. Ook is het Oekraïense leger daar uit het centrum verdreven.

De regio Charkov grenst aan Loehansk. De gelijknamige stad Charkov was voor de oorlog de tweede stad van het land en telde zo’n 1,5 miljoen inwoners. Het is een van de eerste steden die werd aangevallen door het Russische leger, vanwege de oostelijke ligging. In mei wisten Oekraïense militairen het Russische leger terug te dringen.