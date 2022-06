Minister: kijk ook naar Franse en Spaanse jeugdwerklozen

Bedrijven die kampen met een tekort aan arbeidskrachten kunnen ook overwegen meer Franse en Spaanse jongeren in dienst te nemen. Dat oppert minister Karien van Gennip van Sociale Zaken in een interview met het AD. Maar de bewindsvrouw voelt ook ‘een grote verantwoordelijkheid voor de één miljoen Nederlanders die nog aan de kant staan’.

In Europa zijn echter genoeg beschikbare arbeidskrachten te vinden. ‘Ik zou mij kunnen voorstellen dat we investeren in die Franse of ook bijvoorbeeld Spaanse schoolverlaters om ze hier in de horeca of de tuinbouw te laten werken’, zegt de minister. ‘Er werken nu al Spaanse jongeren hier in cafés en restaurants.’ Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid verduidelijkt overigens dat hier geen beleid wordt gemaakt. Het kabinet gaat het ‘halen’ van Franse en Spaanse arbeidsmigranten ook niet proactief faciliteren.

‘Maar als wij als één Europa willen functioneren, moeten wij ons ook zorgen maken over de jeugdwerkloosheid in andere Europese landen’, zegt Van Gennip in het AD. Ze heeft jarenlang zelf in Frankrijk gewerkt. ‘Mensen binnen Europa mogen hier gewoon komen’, benadrukt ze. Momenteel komen arbeidsmigranten in Nederland vooral uit Oost-Europese landen als Polen.

Over de omgang met arbeidsmigranten is al jaren, en vooral recent, veel te doen. Ook de Arbeidsinspectie sloeg laatst alarm en vroeg om een stop op arbeidsmigratie. Zo simpel is dat niet, zegt Van Gennip. ‘Onze economie draait dus ook voor een fors deel op arbeidsmigranten.’ Wel verzet de bewindsvrouw zich, mede op aandringen van de Tweede Kamer, tegen een Brussels plan om arbeidsmigranten uit Noord-Afrika naar Europa te halen.