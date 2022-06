Energiebedrijf PZEM beboet wegens overtreden regels voorkennis

De Zeeuwse energiemaatschappij PZEM heeft zich volgens de Autoriteit Consument & Markt (ACM) niet gehouden aan de verplichting voorkennis openbaar te maken. De toezichthouder heeft het bedrijf daarom een boete opgelegd van 150.000 euro. PZEM is eigenaar van elektriciteitscentrales en wist wanneer die bijvoorbeeld moesten worden stilgezet. Die informatie kan invloed hebben op de prijs in de groothandelsmarkt voor energie.

Volgens de ACM is uit onderzoek gebleken dat het bedrijf de regels over het ‘tijdig en juist openbaar maken van voorwetenschap heeft overtreden’. Daardoor had PZEM een kennisvoorsprong op andere ondernemingen. Het bedrijf heeft aangegeven dat het veranderingen in de organisatie heeft doorgevoerd om naleving van de regels te verbeteren.

Volgens PZEM liep het onderzoek van ACM sinds 2017. De boete is in april opgelegd. PZEM, voluit Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij, is mede-eigenaar van de kerncentrale in Borssele.