Paus kritisch op Rusland maar noemt oorlog ‘misschien uitgelokt’

De paus heeft opnieuw kritiek op Rusland geuit voor de invasie in Oekraïne, maar heeft daarbij benadrukt dat de situatie niet zwart-wit is. Volgens de Italiaanse krant La Stampa heeft paus Franciscus in gesprek met jezuïtische media gezegd dat de Russische troepen ‘bruut en wreed’ tekeergaan in Oekraïne, maar dat de oorlog ‘misschien op de een of andere manier is uitgelokt’.