Overvallers Mexico plegen ‘diefstal van de eeuw’

De autoriteiten laten niet veel los over het onderzoek. De overval is nu pas bekendgemaakt en was op eerste pinksterdag. In de containers zaten behalve goud en zilver ook zink en dure elektronische apparatuur. De overval heeft ook de 500 kilometer oostelijker gelegen hoofdstad Mexico-Stad geschokt. Het federale Openbaar Ministerie heeft zich op de zaak gestort, berichtten Mexicaanse media dinsdag. Het hoofd van de nationale douane noemde de overval ‘een grote operatie van de georganiseerde misdaad’. Een zegsman van de politie in de getroffen deelstaat Colima heeft de overval ‘ongekend in omvang’ genoemd.

Maar over de geschatte waarde van de buit is niets meegedeeld. De bende die de misdaad pleegde zou goed op de hoogte zijn geweest van de inhoud van de containers. Het particuliere bedrijf naast het bewaakte haventerrein van Manzanillo zou slecht beveiligd zijn geweest.