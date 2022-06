Splitsing woningen kan volgens BLG Wonen 500.000 huizen opleveren

BLG heeft uitgerekend hoeveel koopwoningen in Nederland worden bewoond door maximaal twee personen van tussen de 55 en 75 jaar oud met een gebruiksoppervlak van meer dan 150 vierkante meter of een perceel van 750 vierkante meter. Woningen in Amsterdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht zijn uitgesloten. Hier kwam een potentieel uit van 502.277 koopwoningen die voor splitsing in aanmerking komen. De woningen waarin ze worden gesplitst krijgen dan elk een eigen voordeur, keuken, badkamer en water-, gas- en elektriciteitsaansluiting.

Met woningsplitsing kan het tekort sneller worden teruggedrongen, denkt BLG Wonen. ‘De doorlooptijd van het splitsen van een woning is immers korter dan het realiseren van nieuwbouw’, zegt directeur Frank Soede in een toelichting. ‘En het vraagt minder opoffering van groene ruimte. Daarnaast wordt de bestaande woning tijdens de verbouwing veelal gelijk verduurzaamd. Een win-win-winsituatie dus.’

Jaarlijks worden er volgens BLG zo’n 3000 woningen gesplitst. Dat dit aantal zo laag is komt doordat mensen zich niet realiseren wat de mogelijkheden zijn of ze stuiten op weerstand van hun omgeving. Er verdwijnen jaarlijks ook 1000 woningen door samenvoeging van woningen.