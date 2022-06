OM: verdenking tegen Van Lienden en partners uitgebreid

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft de verdenking tegen Sywert van Lienden en zijn twee zakenpartners uitgebreid in de zaak van de zogenoemde mondkapjesdeal. Een woordvoerder van het Functioneel Parket bevestigt dinsdag berichtgeving hierover door NRC. De krant schrijft dat op 24 mei besloten is de verdenking uit te breiden met witwassen, maar over de aard van de toegevoegde verdenking wil de zegsvrouw geen uitspraken doen.