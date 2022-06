Techbedrijven opnieuw omlaag op Aziatische beurzen

De Aziatische aandelenbeurzen gingen dinsdag opnieuw omlaag na de aanhoudende verkoopgolf op Wall Street. De vrees dat de Amerikaanse Federal Reserve harder dan verwacht zal ingrijpen om de hoge inflatie te bestrijden hield de markten in de greep. De Fed komt woensdag met een rentebesluit en zal de rente dan mogelijk met 0,75 procentpunt verhogen in plaats van een eerder voorziene verhoging met 0,5 procentpunt. Beleggers vrezen dat de renteverhogingen een recessie zullen veroorzaken.

Hogere rentetarieven zijn vooral negatief voor de waarderingen van snelgroeiende techbedrijven, waardoor de techgraadmeter Nasdaq maandag 4,7 procent verloor. Ook de Aziatische techbedrijven werden daardoor overwegend omlaag getrokken. De grote Japanse techinvesteerder SoftBank raakte bijna 3 procent kwijt. De toonaangevende Nikkei in Tokio sloot mede door het koersverlies van zwaargewicht SoftBank 1,3 procent lager op 26.629,86 punten. Een dag eerder verloor de graadmeter al 3 procent.

In Hongkong zakte het Chinese webwinkelconcern Alibaba 2,8 procent. Internet en gamesbedrijf Tencent hield het verlies beperkt tot 0,6 procent. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 0,1 procent in de min en de hoofdindex in Shanghai leverde 0,5 procent in door zorgen over een nieuwe uitbraak van het coronavirus in Beijing.

In Zuid-Korea, waar grote exportbedrijven steeds meer last krijgen van de aanhoudende staking van vrachtwagenchauffeurs, verloor de Kospi 0,6 procent. In Sydney keerden beleggers terug na een lang weekeinde en raakte de All Ordinaries ruim 4 procent kwijt.