AF-KLM heeft 2,3 miljard euro opgehaald met aandelenverkoop

De kapitaalvergroting werd al in februari aangekondigd. Er werden in totaal meer dan 1,9 miljoen nieuwe aandelen uitgegeven. De Nederlandse staat deed mee met de aankoop. Daardoor bleef het belang van de Nederlandse overheid in Air France-KLM onveranderd op 9,3 procent. Ook de Franse staat deed mee. Frankrijk heeft 28,6 procent van de aandelen in handen en is daarmee de grootste aandeelhouder van Air France-KLM.

Daarnaast heeft de Franse containervervoerder CMA CGM zich ingekocht bij Air France-KLM, voor een belang van 9 procent. Die aankoop is onderdeel van een langjarige luchtvrachtdeal die Air France-KLM met CMA CGM heeft gesloten.

Zakenpartners China Eastern Airlines en Delta Air Lines deden ook mee met de aandelenemissie. Zij hebben hun belang ongeveer gehalveerd omdat ze een deel van hun rechten op de emissie aan CMA CGM verkochten.