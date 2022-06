Nederlandse export groeit met bijna 3 procent in april

Nederland exporteerde in april meer goederen dan in dezelfde maand een jaar eerder. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) steeg de uitvoer op jaarbasis met bijna 3 procent. Er werden in april vooral meer metaal- en chemische producten uitgevoerd.

Een maand eerder kromp de export nog met 1,5 procent, mede door de oorlog in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande prijsstijgingen en tekorten aan grondstoffen. Nederland importeerde ook meer. Het volume van de goederenimport was in april 1,6 procent groter dan een jaar geleden.

Het CBS meet ook iedere maand of de omstandigheden gunstig of ongunstig zijn voor de internationale handel. Volgens het statistiekbureau zijn de omstandigheden voor de export in juni minder gunstig dan in april. De condities worden in sterke mate bepaald door de ontwikkelingen op de belangrijkste afzetmarkten voor Nederlandse export, zoals bijvoorbeeld Duitsland.

Zo sloeg de groei van de Duitse industriële productie om in een krimp. Daarnaast was zowel het Duitse producentenvertrouwen als het producentenvertrouwen van de eurozone een stuk minder positief. Ook het oordeel van Europese producenten over de buitenlandse orders is verslechterd.