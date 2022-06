Rechtbank doet uitspraak tegen ‘Ruinerwoldklusjesman’

De rechtbank in Assen doet dinsdag uitspraak in de zaak tegen ‘Ruinerwoldklusjesman’ Josef B., die volgens het Openbaar Ministerie heeft meegewerkt aan de jarenlange mishandeling en vrijheidsberoving van de kinderen van het verborgen gezin in Ruinerwold. Tegen de man is vier jaar celstraf geëist.

Het gezin leefde jarenlang in totale afzondering op een afgelegen boerderij en werd in oktober 2019 ontdekt, nadat een van de kinderen om hulp vroeg in het dorp.

De zes meerderjarige kinderen die daar woonden waren nooit door hun vader Gerrit Jan van D. aangegeven bij de burgerlijke stand, bezochten geen school en kregen geen medische zorg. In totaal kreeg Van D. negen kinderen, die hij volgens het OM fysiek en mentaal mishandelde en afzonderde. De drie oudste kinderen verlieten het gezin toen het neerstreek in Ruinerwold.

Klusjesman B. was de huurder van de boerderij en ondersteunde het gezin financieel. Hij was een volgeling van Van D., die hij kende via de beruchte Moonsekte. Van D. ‘zuiverde’ zijn kinderen van ‘kwade geesten’ door hen onder meer te mishandelen. Het OM houdt de klusjesman verantwoordelijk voor het laten voortbestaan van dit systeem. Ook is hij volgens de aanklager medeschuldig aan het mishandelen van een Oostenrijker die tijdelijk voor Van D. werkte.

De vervolging van de vader van de kinderen werd al eerder stopgezet, omdat hij door een hersenbloeding de zaak tegen hem niet kan begrijpen.