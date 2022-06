Verdachten van gewelddadige overvallen op BN’ers staan terecht

De rechtbank in Rotterdam begint dinsdag aan het strafproces tegen acht mannen die worden verdacht van een serie gewelddadige overvallen bij onder anderen YouTube-ster Nikkie de Jager en voetbalanalist René van der Gijp. Op de eerste twee van de in totaal zes zittingsdagen bespreekt de rechtbank de feiten met de verdachten en hun advocaten. Vrijdag op de derde zittingsdag worden de strafeisen verwacht.

Nikkie de Jager, beter bekend als NikkieTutorials, werd in augustus 2020 jaar met haar verloofde overvallen in hun eigen huis. Vier overvallers hielden hen onder schot. De make-upartieste is vastgebonden en geslagen met een vuurwapen. Ze noemde de overval in een van haar video’s ‘een van de meest enge en traumatische gebeurtenissen in mijn leven’.

René van der Gijp was op 27 april 2020 slachtoffer van een mislukte overval. Hij zat in zijn auto voor zijn woning toen hij door drie gemaskerde mannen werd belaagd. Ze sloegen met slaghamers op de auto van de Vandaag Inside-analist, maar vluchtten uiteindelijk zonder buit. Van der Gijp dankt dit aan zijn auto met gepantserde ramen. Hij vermoedt dat de daders uit waren op zijn Rolex-horloge.

De verdachten van 21 tot en met 25 jaar komen uit Rotterdam en Ridderkerk. Ze zaten maanden in voorarrest. Volgens het Openbaar Ministerie zijn de verdachten in wisselende samenstellingen verantwoordelijk voor vier overvallen en drie inbraken. De overvallers sloegen toe in Rotterdam, Dordrecht, Krimpen aan den IJssel, Rockanje, Hendrik-Ido-Ambacht, Mijnsheerenland en Uden. Daarbij maakten ze volgens de politie enkele tonnen buit. De politie heeft tijdens de woninginvallen een auto, designerkleding, designertassen, dure sieraden, horloges, geld, inbraakgereedschap en munitie in beslag genomen.