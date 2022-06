Rechtbankzitting over ontslag Van Lienden uit mondkapjesstichting

De rechtbank in Amsterdam begint aan de civiele zaak over het ontslag van Sywert van Lienden. Dinsdagochtend staat een mondelinge behandeling op het programma. Dan buigt de rechtbank zich over de vraag of de nu geschorste Van Lienden en een medebestuurder ook moeten worden ontslagen als bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA).