Rutte ontvangt leiders NAVO-landen en Stoltenberg op Catshuis

Later deze maand komen de dertig NAVO-lidstaten in de Spaanse hoofdstad Madrid samen. Daar is de oorlog in Oekraïne het hoofdonderwerp van de top. De Russische inval leidt ertoe dat NAVO-landen in rap tempo hun defensie-uitgaven aan het opschroeven zijn.

De Russische agressie heeft ook tot gevolg dat Finland en Zweden lid willen worden van de NAVO. De landen werken al nauw samen met de NAVO. Turkije verzet zich als enige lidstaat nog tegen de toetreding van beide landen. Er is druk diplomatiek verkeer om de Turken over te halen akkoord te gaan.

Naast Rutte, Frederiksen en secretaris-generaal Jens Stoltenberg van de NAVO, komen ook president Klaus Johannis van Roemenië, eerste minister Alexander De Croo van België, minister-president Mateusz Morawiecki van Polen en minister-president Arturs Kariņš van Letland naar het werkdiner op het Catshuis.