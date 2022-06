Europese coronapas geldig tot zomer 2023

De Europese coronapas blijft nog een jaar geldig, tot juli 2023. Het Europees Parlement en de Europese lidstaten besloten daar maandagavond toe. De coronapas dient om vrij reizen tussen EU-lidstaten mogelijk te maken en laat met een QR-code zien of iemand is gevaccineerd, recent negatief heeft getest op het coronavirus of recent is hersteld van Covid-19.

Verschillende lidstaten hebben de afgelopen weken aangekondigd de coronapas niet langer te vereisen. Zo kunnen alle reizigers nu zonder coronapas Italië in en kunnen Europese toeristen zonder coronapas naar Spanje reizen.