Shell wil ook in Polen windpark op zee bouwen

Olie- en gasconcern Shell dingt in Polen mee naar de rechten om enkele windparken op zee te bouwen. Het land wil tegen 2040 windparken in de Baltische Zee bouwen die goed zijn voor maximaal 11 gigawatt aan capaciteit. Dat is bijna een verdubbeling van de hoeveelheid windstroom die in 2020 werd opgewekt.