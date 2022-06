Alle bruggen naar Severodonetsk verwoest door Russen

Het Russische leger heeft ook de derde en laatste brug naar het Oekraïense Severodonetsk verwoest. Het is volgens de gouverneur van de oostelijke regio Loehansk, waar Severodonetsk ligt, niet meer mogelijk om burgers te evacueren of goederen naar de stad te brengen.

De gouverneur zegt dat er toch nog een toegangsweg is, maar zegt niet waar die is. Een deel van de stad is volgens hem ook nog in Oekraïense handen. Rusland heeft wel het grootste deel onder controle, het Oekraïense leger werd maandag uit het centrum van de stad verdreven.

Het veroveren van de stad wordt door Rusland als cruciaal gezien voor de plannen in het oosten van Oekraïne. Severodonetsk en Lisitsjansk, dat ernaast ligt, zijn de laatste twee steden in de regio die nog niet in Russische handen zijn.