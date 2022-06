Den Haag wil dat Rijk boeren in tractoren tegenhoudt op snelweg

Boeren die boos zijn over de landbouwplannen van het kabinet, willen volgende week in Den Haag demonstreren. In het verleden legden boeren de toegangswegen naar Den Haag plat door in konvooi naar Den Haag te rijden. Ook in en rond het Binnenhof werden tractoren neergezet. ‘Gelet op eerdere ervaringen, hier en op andere plekken in het land, zijn er bij deze demonstratie wel zorgen over het gebruik van zwaar materieel zoals tractoren’, stelt de gemeente. ‘In dat geval moet in een vroegtijdig stadium worden tegengehouden op de snelweg of startlocatie.’

De gemeente zegt dat momenteel de eerste gesprekken worden gehouden met de organisatoren van het boerenprotest.