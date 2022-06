Weerwind: advocaat hoeft toch niet verplicht als duo naar de EBI

De zwaarste criminelen en verdachten van Nederland kunnen niet verplicht worden om altijd met twee advocaten te praten, in plaats van één. Zo’n vierogenprincipe is wettelijk niet toegestaan, schrijft minister voor Rechtsbescherming Franc Weerwind aan de Kamer. Zijn voorganger Sander Dekker vond het nog een goede optie om te voorkomen dat criminelen hun werk voortzetten vanuit de gevangenis.

Weerwind heeft onderzocht of advocaten verplicht in duo’s moeten komen als hun cliënt in een Extra Beveiligde Inrichting zit. Aanleiding was de arrestatie van Youssef T., de neef van Marengo-hoofdverdachte Ridouan Taghi. Dekker dacht dat het lastiger wordt ‘voor gedetineerden om druk uit te oefenen en advocaten zo te bewegen mee te werken’ met criminele activiteiten.

Volgens Weerwind werkt het vierogenprincipe alleen als de tweede advocaat ook helemaal op de hoogte is van het dossier. Daardoor zou de regel volgens hem de vrije advocaatkeuze in de weg staan.

Uitgeklede versie

Ook een uitgeklede versie van het plan, waarbij de extra advocaat alleen meeluistert, mag volgens hem niet. Het contact tussen gevangenen en hun raadslieden is namelijk vertrouwelijk. Wel wil hij de wet aanpassen om het mogelijk te maken om visueel mee te kijken, bijvoorbeeld om in de gaten te houden wat er non-verbaal gebeurt tussen een gedetineerde en diens advocaat.

Weerwind is momenteel samen met minister van Justitie Dilan Yeşilgöz in Rome om te kijken hoe de Italianen optreden tegen de georganiseerde misdaad. Een van de dingen waar hij bijzonder in geïnteresseerd is, is het zogenoemde artikel 41 bis uit de Italiaanse gevangeniswet. Met dat artikel kan gedetineerden die vast zitten voor heel ernstige feiten een groot aantal rechten ontnomen worden, met name ten aanzien van hun contact met de buitenwereld.

Te complex

Op aandringen van PVV’ers Gidi Markuszower en Lilian Helder onderzoekt het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) of en hoe bepaalde elementen van die Italiaanse wet overgenomen zouden kunnen worden. Sommige dingen wil Weerwind nu al doorvoeren. Zo wil hij het makkelijker maken om informatie uit te wisselen over gedetineerden met een vlucht- of maatschappelijk risico.

Het onmogelijk maken om bedrijven of andere rechtspersonen op te zetten vanuit de gevangenis, zoals Dekker ook heeft voorgesteld, blijkt volgens Weerwind te complex. Hier ziet hij vanaf.