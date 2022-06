ING heeft kwart minder Russische leningen uitstaan

Het bedrag dat ING aan leningen heeft uitstaan bij Russische bedrijven was eind mei een kwart lager dan rond de inval van Rusland in Oekraïne. In drie maanden werd er 1,7 miljard euro afgelost. Daardoor heeft ING nog voor 5 miljard euro aan Russische leningen in zijn portefeuille, maakte de bank bekend tijdens een investeerdersdag.