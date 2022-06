Oekraïense politie druk met 12.000 onopgehelderde sterfgevallen

De Oekraïense politie is bezig met strafrechtelijke onderzoeken naar de dood van meer dan 12.000 burgers die in de oorlog zijn omgekomen, zei politiechef Igor Klimenko tegen Oekraïens persbureau Interfax. Het gaat volgens hem ook om doden die in kleine of grote massagraven zijn gevonden. In driekwart van de gevallen gaat het om de stoffelijke resten van mannen, bij 2 procent om kinderen en de rest vrouwen. In de regio van de hoofdstad Kiev gaat het alleen al om 1500 burgers die dood zijn gevonden.