Koning krijgt 4,5 miljoen euro subsidie voor beheer Kroondomein

Koning Willem-Alexander krijgt tot 2028 in totaal ongeveer 4,5 miljoen euro subsidie voor het beheer van het Kroondomein op de Veluwe. De subsidie wordt verstrekt voor het deel van het Kroondomein dat het hele jaar open is voor publiek. Dat heeft minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) maandag in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

De koning heeft geen subsidie meer aangevraagd voor het deel van het natuurgebied dat elk najaar wordt afgesloten, omdat dat op grond van subsidieregels niet meer mag. Volgens de regels moet een natuurgebied dat subsidie krijgt vrijwel het hele jaar geopend zijn voor publiek.

Tot dit jaar kreeg de koning, die economisch eigenaar is van het Kroondomein, ondanks de jaarlijkse sluiting 4,8 miljoen euro subsidie voor het hele landgoed. Dat hij nu niet veel minder subsidie krijgt voor een veel kleiner deel van het gebied komt doordat de vergoedingen voor natuurbeheer zijn gestegen. Ook is rekening gehouden met inflatie, aldus de minister.

Op slot

Elk najaar gaat 3400 hectare van het natuurgebied voor drie maanden op slot. Volgens de rentmeester is dat nodig om de natuur rust te gunnen en te grote aantallen wild te reguleren door afschot. De koning jaagt in die tijd zelf ook in het gebied, aldus de rentmeester. Hij betaalt het beheer in dat gebied vanaf 1 januari van dit jaar nu zelf. Recreanten zijn het hele jaar welkom in 1300 hectare bos- en heidegebied. Zo'n 1600 hectare van het Kroondomein is altijd gesloten, omdat de natuur daar te kwetsbaar is voor bezoekers.

Het Huis Oranje-Nassau is al sinds 1648 verbonden met het Kroondomein. Onder koningin Wilhelmina is veel grond bijgekocht. Wilhelmina schonk het natuurgebied aan de Staat onder voorwaarde dat de kroondrager het volledige vruchtgebruik zou behouden. Dat maakt de koning economisch eigenaar met alle lusten en lasten.

Actiegroep Stichting De Faunabescherming wil dat de koning de miljoenensubsidie van de afgelopen vijf jaar terugbetaalt, omdat die niet volgens de regels voor natuurbeheer zou zijn verstrekt. De Faunabescherming heeft daarover bezwaar ingediend bij het ministerie van Natuur en Stikstof. Minister Van der Wal moet nog reageren op dat bezwaar. Ze sluit een juridische procedure niet uit, blijkt uit haar brief.