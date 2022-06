Ook oostkust VS krijgt te maken met hoge temperaturen

De hittegolf die het zuidwesten van de Verenigde Staten in zijn greep heeft, breidt zich de komende dagen ook uit in oostelijke richting, zo waarschuwt de Amerikaanse National Weather Service.

Afgelopen weekend kreeg het zuidwesten van het land al te maken met extreem hoge temperaturen. Verschillende steden bereikten zaterdag een dagrecordtemperatuur: zo werd het in Denver 38 graden, in Las Vegas 43 graden en steeg het kwik in Phoenix naar 46 graden.

Volgens The New York Times kregen meer dan 75 miljoen mensen afgelopen dagen te maken met de hittegolf. Meteorologen voorspellen dat de hitte zich de komende dagen alleen maar verder uitbreidt. Van maandag tot en met woensdag zijn ook het middenwesten van het land tot aan de oostkust in North- en South Carolina aan de beurt voor temperaturen ver boven normaal voor deze tijd van het jaar.

De National Weather Service adviseert mensen vanwege de hitte onder meer om veel water te drinken, bij buitenactiviteiten extra pauzes te nemen in de schaduw en ouderen en zieken in de gaten te houden.