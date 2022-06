Oekraïne vraagt om 1000 houwitsers en 300 raketlanceersystemen

Podoljak schrijft ook dat Oekraïne wacht op een besluit van de defensieministers die woensdag samenkomen in Brussel. De Amerikaanse minister Lloyd Austin heeft als gastheer van de bijeenkomst collega’s van over de hele wereld uitgenodigd om te praten over de crisis in Oekraïne.

Tientallen landen staan Oekraïne sinds het begin van de Russische invasie militair bij met wapens. Zo besloot Nederland eind april vijf pantserhouwitsers naar het oorlogsgebied te sturen. Kiev vraagt westerse landen al lange tijd om zware wapens, maar daar wordt veelal terughoudend gehoor aan gegeven.

De Oekraïense militaire inlichtingsdienst zei eind vorige week dat aan de frontlinies een artillerieoorlog gaande is en dat Oekraïne wat artillerie betreft afhankelijk is van de wapensteun van westerse landen. Het plaatsvervangend hoofd zei dat ‘alles afhangt’ van wat deze landen nog zullen geven, omdat Rusland over veel meer artilleriestukken beschikt dan Oekraïne.