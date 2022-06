Jolande Sap leidt team dat adviseert over gevolgen coronaregels

Jolande Sap, in het verleden fractievoorzitter van GroenLinks in de Tweede Kamer, is de beoogde voorzitter van het Maatschappelijk Impact Team (MIT). Die commissie moet het kabinet adviseren over de gevolgen van coronamaatregelen voor de maatschappij en de economie. "Het staat het Maatschappelijk Impact Team vrij om ook ongevraagd advies te geven", aldus minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid).