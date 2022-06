Kuipers: sluiten scholen en kinderopvang bij coronagolf voorkomen

Het kabinet wil ‘te allen tijde’ voorkomen dat scholen en kinderdagverblijven dicht moeten als het coronavirus opnieuw oplaait. De gevolgen van een sluiting zijn te groot, onder meer op ‘de ontwikkeling van kinderen en jongeren’, zegt minister Ernst Kuipers. Sluiting komt pas in beeld als mogelijke maatregel ‘als we te maken hebben met een virus(variant) waarbij scholieren, studenten en personeel in de scholen en onderwijsinstellingen direct gevaar lopen’.

Eind 2020 en begin 2021 waren veel basisscholen, middelbare scholen en universiteiten dicht om besmettingen te voorkomen. De afgelopen kerstvakantie duurde om diezelfde reden een week langer. Ouders moesten toen opvang regelen, bijvoorbeeld van opa’s en oma’s, of verlof opnemen.