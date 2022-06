Duitse regering wil reis Scholz naar Oekraïne niet bevestigen

Tijdens de oorlog in Oekraïne zijn meerdere regeringsleiders naar het land afgereisd als teken van steun, maar Scholz heeft dat nog niet gedaan. Hij werd eerder door de Oekraïense autoriteiten uitgenodigd, na een rel over het wel of niet welkom zijn van de Duitse president Frank-Walter Steinmeier in Kiev.

Scholz wordt door onder meer Oekraïne bekritiseerd vanwege zijn terughoudendheid bij het leveren van zware wapens aan Oekraïne en het tempo waarin de hulp wordt geleverd. Ook onder de coalitiepartners van Scholz’ sociaaldemocratische partij SPD is onvrede over zijn leiderschap wat Oekraïne betreft.

In een reactie op het vermeende bezoek roept de burgemeester van Kiev, Vitali Klitsjko, onder meer Duitsland op meer wapens te leveren. Ook wil hij dat Rusland ‘krachtige sancties’ wordt opgelegd. De burgemeester deed zijn oproep in gesprek met de Duitse krant Bild.