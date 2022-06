HAPSS: eerste passagierstoestel in 2028 op waterstof naar Londen

Vanaf 2028 moet het mogelijk zijn om met een middelgroot passagiersvliegtuig met tot tachtig zitplaatsen op waterstof van Amsterdam over de Noordzee naar Londen te vliegen. Een grote Nederlandse samenwerking bouwt momenteel een waterstofsysteem dat in bestaande vliegtuigen kan worden ingebouwd. Aan het initiatief doen verschillende bedrijven en instanties van eigen bodem mee.

De bedoeling is dat er vanaf 2028 al meerdere commerciële vluchten wereldwijd gaan vliegen. Het Hydrogen Aircraft Powertrain and Storage System (HAPSS) is een volledig Nederlandse publiek-private samenwerking, opgezet door Unified International en InnovationQuarter met 17 bedrijven, waaronder Fokker, TU Delft, Rijksoverheid en het Koninklijk Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum. Vanuit het Nationaal Groeifonds werd 383 miljoen euro toegekend aan het programma Luchtvaart in Transitie, waarvan het HAPSS-project het grootste onderdeel is.

Het systeem zal in 2025 al op kleine schaal gereed zijn voor testen in het laboratorium. Het systeem wordt daarna in eerste instantie ingebouwd in een bestaand propellervliegtuig met 40 tot 80 zitplaatsen. Vervolgens zou het systeem gebruikt kunnen worden in nieuwe zero-emissie-vliegtuigen waar nog meer passagiers mee vervoerd kunnen worden.

1200 banen

De initiatiefnemers denken dat HAPPS tegen 2028 tot wel 1200 banen oplevert. Het systeem zou volgens de initiatiefnemers interessant kunnen zijn voor markten waar voor korte afstanden nu nog wordt gemikt op elektrisch vliegen zoals in Scandinavië en Nieuw-Zeeland.

Anders dan in de huidige vliegtuigen wordt de brandstof niet meer in de vleugels opgeslagen. Dat gebeurt in het nieuwe systeem met waterstofcapsules in de staart. De waterstof wordt daarna richting de motor getransporteerd en omgezet in elektriciteit die de propellers in beweging zet.