AkzoNobel bestrijdt knokkelkoorts met vernis die muggen verjaagt

Verfmaker AkzoNobel claimt een vernis te hebben ontwikkeld die de gelekoortsmug kan verjagen. Het gaat om een kleurloze matte vernis die over een geverfde muur kan worden aangebracht. Met het product, dat is ontwikkeld door het merk Coral van AkzoNobel, wil het bedrijf onder meer dengue (knokkelkoorts) bestrijden.

De vernis bevat het actieve ingrediënt permethrine. ‘Als een mug op de nieuwe transparante toplaag landt, wordt de permethrine door de pootjes van de mug geabsorbeerd en overprikkelt dit het zenuwstelsel van het insect, waardoor het zich losmaakt of eraf valt’, aldus de verfproducent in een toelichting. Permethrine wordt volgens AkzoNobel ook gebruikt in stoffen voor muskietennetten en beschermende kleding.

De vernis is gemaakt om de gelekoortsmug te verjagen. Die is verantwoordelijk voor de verspreiding van dengue en dat is dit jaar onder meer een groot probleem in Brazilië. De muggen kunnen ook het zika-virus overdragen. Op dit moment is het nieuwe product van AkzoNobel alleen in Brazilië te krijgen, maar er zijn plannen om het ook in andere landen op de markt te brengen.

De gelekoortsmug komt voor in tropische gebieden maar wordt ook regelmatig in Nederland gevonden. Waarschijnlijk liften ze mee op geïmporteerde autobanden en bamboeplantjes. De gelekoortsmug, die vooral overdag steekt, is 3 tot 4 millimeter groot. Deze exotische mug is donkerkleurig en heeft witte strepen op de poten.