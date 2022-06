RvS: eerst experimenteren vóór besluit over driedaagse verkiezing

Mogelijk kunnen Nederlanders straks, net als in de coronapandemie, standaard drie dagen naar de stembus in plaats van één. Maar voordat dit wordt vastgelegd in de Kieswet, moet er eerst meer geëxperimenteerd worden met een langere stembusgang, vindt de Raad van State. Volgens de adviseur kleven er nogal wat risico’s aan het wetsvoorstel van D66 en PvdA.