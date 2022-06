Sunweb wil komende winter nachttrein aanbieden naar Franse Alpen

Eind vorige maand liet Sunweb al weten zijn vakantieaanbod uit te breiden en daarbij in te zetten op onder meer treinreizen. Er kunnen al treinvakanties naar Zuid-Italië worden geboekt via dochteronderneming Eliza was here. Sunweb denkt dat er een groeiende behoefte is aan duurzamere alternatieven voor vliegvakanties. De reisorganisatie is ook een van de bedrijven die werd gedupeerd door de grote drukte op Schiphol. Zo vroeg de luchthaven Sunweb eind april om voor een week geen boekingen aan te nemen vanwege de drukte.

European Sleeper is een nieuwe Nederlands-Belgische spoorwegmaatschappij voor nachttreinen. De eerste geplande bestemmingen zijn Berlijn en Praag. European Sleeper wil ook investeren in nieuwe slaaptreinen. ‘De spoorwegmaatschappijen in Europa hebben de afgelopen decennia nauwelijks geïnvesteerd in nachttreinen’, zo schrijft het bedrijf in een toelichting. ‘Daarom is er op dit moment een groot tekort aan goede slaapwagons.’