Inflatievrees slaat deuk in vertrouwen belegger, AEX hard omlaag

De AEX-index in Amsterdam is de nieuwe beursweek met stevige minnen begonnen. Ook elders in Europa is het sentiment negatief. De torenhoge inflatie en de stappen die centrale banken wereldwijd zetten om deze te beteugelen zorgen voor een verkoopgolf op de Europese beurzen. Vooral technologiefondsen, die het doorgaans moeten hebben van toekomstige groei, kregen het maandag voor de kiezen.

De AEX-index noteerde in de vroege handel 1,8 procent lager op 669,78. Maaltijdbestelbedrijf Just Eat Takeaway verloor 5,2 procent en was daarmee de sterkste daler. Betalingsbedrijf Adyen en techinvesteerder Prosus verloren meer dan 4 procent. Bijna alle 25 fondsen in de AEX-index stonden in de min. Ahold Delhaize stond op een plus van 0,2 procent en was daarmee de enige winnaar.

De Amerikaanse centralebankenkoepel, de Federal Reserve, beslist later deze week of het harder zal ingrijpen om de geldontwaarding te beteugelen. In de eurozone is de rente tot nu toe ongewijzigd gebleven. Wel gaf de Europese Centrale Bank (ECB) onlangs aan de rente in juli te gaan verhogen om de inflatie te bestrijden. Het zal de eerste renteverhoging in het eurogebied zijn sinds 2011. Aan het einde van de week worden ook nieuwe Europese inflatiecijfers bekendgemaakt. Verder presenteren de Britten aan het begin van de week de eenzijdige aanpassingen van de brexitafspraken over Noord-Ierland.

ING

ING stond in de vroege handel 3 procent lager. De bank maakte bekend dat het negatieve rentes afschaft. Per 1 oktober zullen daardoor klanten met meer dan een ton op de rekening daar geen rente meer over hoeven te betalen. Het financiële fonds houdt maandag ook een beleggersdag waarbij het investeerders bijpraat over de te voeren strategie. Ook speciaalchemiebedrijf DSM (min 1,5 procent) heeft investeerders bijeen geroepen. Het Limburgse bedrijf praat hen bij over de fusieplannen met het Zwitserse Firmenich.

Snellaadbedrijf Fastned (min 3,3 procent) maakte bekend dat het in totaal 30 miljoen euro heeft opgehaald met de uitgifte van nieuwe obligaties en verlenging van investeringen. Het geld gebruikt de onderneming voor verdere uitbreiding van het Europese netwerk.

De graadmeters in Londen, Frankfurt en Parijs verloren tot 1,2 procent. Een vat Amerikaanse olie kostte voorbeurs 2,4 procent minder op 118,34 dollar. Brentolie werd 2,3 procent goedkoper op 119,69 dollar per vat. De euro was 1,0476 dollar waard, tegen 1,0513 dollar bij het slot van de Europese beurzen op vrijdag.