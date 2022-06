Truckerstaking Zuid-Korea legt productie staalmaker Posco plat

Posco, de grootste staalproducent van Zuid-Korea, heeft het maken van sommige producten stopgezet. Door de langdurige staking van vrachtwagenchauffeurs in het land kampt het bedrijf met een tekort aan materialen. Ook andere grote Zuid-Koreaanse exporteurs als Hyundai, Kia en Samsung hebben last van de staking die de wereldwijde toeleveringsketens steeds meer ontwricht. Ook leveringen aan bijvoorbeeld Rotterdam kunnen vertragen.

Hoewel Posco probeert de impact van de staking te minimaliseren, bestaat de mogelijkheid dat het bedrijf de productie mogelijk verder moet verminderen. Dat hangt volgens een woordvoerster af van de omvang en de duur van de staking. Het bedrijf stapelt momenteel producten op op parkeerplaatsen en wegen van zijn fabrieken.

De staking van duizenden chauffeurs in Zuid-Korea gaat de zevende dag in. Met de staking willen de truckers de regering onder druk zetten om de huidige regels die het minimumloon voor de truckers garanderen niet af te schaffen met het oog op de stijgende brandstofprijzen. De driejarige loonregel, die in 2020 is ingevoerd, loopt dit jaar af. De gesprekken tussen de vakbond en de regering hebben tot dusver weinig opgeleverd.

Toeleveringsketens

Door de staking zijn leveringen van auto’s, brandstoffen, staal en materialen voor halfgeleiders opgeschort of vertraagd. Zuid-Korea is de grootste exporteur van geheugenchips en de thuisbasis van enkele van de grootste autofabrikanten ter wereld. De staking dreigt de verstoringen van de wereldwijde toeleveringsketens daarmee verder te verslechteren, na de lockdowns in China en de Russische invasie van Oekraïne.

Volgens gegevens van het ministerie van Land, Infrastructuur en Transport is het dagelijkse volume van containers die van en naar de twaalf havens van het land worden vervoerd, zondag met 87 procent gedaald in vergelijking met het gemiddelde voor mei. De inkomende en uitgaande volumes in Busan, de op zes na drukste haven ter wereld, waren minder dan een vijfde van hun gebruikelijke hoeveelheid. Staal en cement behoren tot nu toe tot de zwaarst getroffen industrieën.