Oekraïens leger verdreven uit centrum van Severodonetsk

Russische troepen hebben bij een bestorming van Severodonetsk het Oekraïense leger uit het centrum verdreven, meldt de generale staf van het Oekraïense leger. Severdonetsk is al weken het middelpunt van de oorlog in Oekraïne.

‘Russische troepen beschoten het stadscentrum met artillerie en verdreven de laatste Oekraïense soldaten’, aldus de generale staf in Kiev. Die laat ook weten dat ondanks de tegenslag nog steeds hard wordt gevochten door het Oekraïense leger, dat de controle heeft over ongeveer een derde van de stad.

Het nieuws kwam uren nadat president Volodimir Zelenski zei dat in de strategisch gelegen stad om ‘letterlijk elke meter’ wordt gevochten. Severodonetsk en Lisitsjansk zijn de enige plekken in de regio Loehansk die nog niet volledig in Russische handen zijn gevallen. Zelenski zei recent dat de strijd om Severodonetsk bepalend is voor de toekomst van de Donbas, die bestaat uit de provincies Loehansk en Donetsk.