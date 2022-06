Britse economie in april voor tweede maand op rij gekrompen

De vrees dat de Britse economie in een recessie belandt is weer iets groter geworden. De economie kromp in april voor de tweede maand op rij onder druk van de torenhoge inflatie. Naast de oplopende prijzen zitten ook de problemen in de toeleveringsketens de bedrijvigheid in het land dwars.

Volgens gegevens van het Britse statistiekbureau kromp het bruto binnenlands product in april met 0,3 procent, na een daling van 0,1 procent een maand eerder. Anders dan in andere maanden was er nu in alle sectoren sprake van achteruitgang. Onder andere de dienstensector, de productie en in de bouwsector droegen negatief bij.

De Bank of England (BoE), die later deze week met een rentebesluit komt, waarschuwde eerder al voor een forse afkoeling van de economie als gevolg van de hoge inflatie. De centrale bank zei eerder dat de inflatie in het najaar kan uitkomen op meer dan 10 procent. De Bank of England is al bezig de rente te verhogen om de hoge inflatie tegen te gaan.