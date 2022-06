UWV: veel nieuwe functies door technologische ontwikkelingen

Volgens het UWV is het belangrijk dat werknemers zich blijven ontwikkelen om in te kunnen spelen op de veranderingen. Ook werkgevers moeten zich daar bewust van zijn. Zo denkt zo’n 30 procent van de ondernemers dat bestaande functies door ontwikkelingen als digitalisering, automatisering en robotisering zullen veranderen.

De gedachte over het ontstaan van nieuwe banen leeft vooral bij grotere werkgevers. Een krappe meerderheid van hen (51 procent) denkt dat technologische ontwikkelingen tot nieuwe banen zullen leiden. Bij kleine en middelgrote ondernemers is dat respectievelijk 29 en 36 procent. Vooral in de de sector informatie en communicatie gaat men relatief vaak uit van nieuwe functies. Ook in het openbaar bestuur en de industrie komt die gedachte vaker dan gemiddeld voor.

In het onderwijs, de gezondheidszorg en de bouw rekenen ze er het minst vaak op dat er door technologisch vernuft banen zullen verdwijnen, maar wel dat het werk mogelijk iets anders wordt. In het onderwijs merkten ze onlangs nog dat de digitalisering een vlucht heeft genomen met digitaal lesmateriaal en lesgeven op afstand. De ontwikkeling werd versneld door het thuisonderwijs in coronatijd.