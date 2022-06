Minder treinen tussen Rotterdam en Arnhem door personeelstekort

Door een personeelstekort bij de NS wordt vanaf maandag de tienminutentrein op het traject tussen Arnhem, Schiphol en Rotterdam teruggezet naar een kwartierdienst. Het is een maatregel die de vervoerder deze periode genoodzaakt is te nemen vanwege de krapte op de arbeidsmarkt. ‘Voor deze lijn is dat met de huidige lagere reizigersaantallen voldoende. Daarmee blijft het effect voor reizigers voorlopig beperkt’, zo meldde de NS eerder.

Wel stelde de vervoerder dat deze zomer mogelijk meer maatregelen genomen moeten worden. Zo kan de NS besluiten kortere treinen te laten rijden dan gebruikelijk, als het aantal reizigers dit toelaat.

Op dit moment zijn er ongeveer 1100 vacatures. De NS was naar eigen zeggen wel voorbereid op uitstroom van personeel door bijvoorbeeld (vervroegd) pensioen. Het bedrijf had de werving op die verwachting ingericht, maar ziet zich nu onder meer geconfronteerd met hoog ziekteverzuim in de nasleep van corona en krapte op de arbeidsmarkt die veel groter is dan vooraf werd gedacht.