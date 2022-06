Miljoenen krijgen testbericht NL-Alert, Oekraïners gewaarschuwd

Miljoenen Nederlanders krijgen maandag rond 12.00 uur een waarschuwingsbericht op hun telefoon. Het is een test van NL-Alert. De overheid kan daarmee waarschuwen voor bijvoorbeeld een terreuraanslag, een grote brand of onverwacht noodweer.

NL-Alert wordt twee keer per jaar getest, in juni en december. De test van maandag is het eerste waarschuwingsbericht sinds het begin van de oorlog in Oekraïne. De melding kan dus ook aankomen bij de tienduizenden Oekraïense vluchtelingen in het land. Om ze voor te bereiden, heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid ze vorige week gewaarschuwd met berichten in het Oekraïens en het Russisch. Daarin kregen ze te horen dat het bericht een test is, dat ze een luid en schel geluid zullen horen en dat ze niets hoeven te doen.

Het systeem van de NL-Alert is in de afgelopen weken alleen gebruikt voor grote branden met veel rookoverlast, onder meer in Heerenveen, Winterswijk, Eindhoven, Oss en Geleen. Op 18 februari riep de overheid mensen via NL-Alert op om binnen te blijven vanwege een zware storm. In juli vorig jaar waarschuwde NL-Alert voor evacuaties vanwege wateroverlast in Zuid-Limburg.