Campagnemanager Trump getuigt maandag bij hoorzittingen Capitool

Het is onbekend of de campagnemanager, William Stepien, uit vrije wil komt getuigen of een dagvaarding heeft gekregen. Hij is op dit moment actief als adviseur van Harriet Hageman, een door Trump gesteunde kandidaat die de zittende afgevaardigde van de staat Wyoming, de Republikein Liz Cheney, uitdaagt bij de voorverkiezingen in die staat op 16 augustus. Cheney is vicevoorzitter van de parlementaire commissie die de rellen onderzoekt.

Naast Stepien getuigen maandag onder meer een journalist van Fox News die ontslagen werd nadat hij de werkelijke uitslag van de verkiezingen in 2020 had gemeld en bestuurders uit de staten Pennsylvania en Georgia. Beide staten gingen in 2020 naar Joe Biden. Trump claimde echter dat hij beide staten gewonnen had en zou druk hebben uitgeoefend op ambtenaren in beide staten om de uitslagen te veranderen.

Donderdag vond de eerste publieke hoorzitting van de parlementaire commissie plaats. Die werd door de meeste nieuwszenders in de VS live uitgezonden, alleen Fox News besloot de reguliere programmering aan te houden. Na maandag volgen naar verwachting nog vier hoorzittingen.