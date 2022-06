Linkse leider Mélenchon na stemming: Macron is juist verslagen

Prognoses op basis van exitpolls van de eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen duiden op winst voor Ensemble, de alliantie van partijen die president Emmanuel Macron steunen. Een parlementsmeerderheid straks na de tweede en laatste stemmingsronde op 19 juni is echter nog niet zeker. De leider van de linkse alliantie NUPES, Jean-Luc Mélenchon, zegt juist dat de uitslag van de eerste ronde een ‘duidelijke nederlaag’ is voor Macron.

‘De waarheid is dat de presidentiële partij in de eerste ronde werd verslagen’, zei Mélenchon zondag in Parijs, toen exitpolls wezen op een lichte voorsprong voor Macron in de eerste ronde. Volgens de drie grote Franse onderzoeksbureaus betekent dit echter niet dat beide allianties na de tweede ronde op ongeveer hetzelfde zetelaantal uitkomen. Ensemble zou na de tweede ronde op 260 tot 310 zetels uitkomen, NUPES op 150 tot 220. Voor een meerderheid zijn 289 van de 577 zetels in de Assemblée nodig.

Dat komt door het Franse districtenstelsel, dat in het voordeel zou werken van Ensemble. Als een kandidaat al in de eerste ronde een absolute meerderheid behaalt, wordt hij meteen gekozen. Als dat niemand lukt, gaan de twee kandidaten met de meeste stemmen en de overige kandidaten met meer dan 12,5 procent van de kiesgerechtigde bevolking achter zich door naar de tweede ronde. Daarin wint degene met de meeste stemmen.

Mélenchon moet nog zien of Ensemble inderdaad zo ruim leidt na de tweede ronde. Hij noemde de prognose een ‘illusie’ en stelde dat NUPES de eerste ronde heeft gewonnen. ‘Gezien dit resultaat roep ik onze mensen op tot een stormloop op de stemlokalen volgende zondag, om voor eens en voor altijd de rampzalige projecten van Macrons meerderheid te verwerpen.’