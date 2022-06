Sarah Palin op weg naar een zetel in Huis van Afgevaardigden

Voormalig Republikeins kandidaat voor het Amerikaanse vicepresidentschap Sarah Palin lijkt in november terug te keren in de landelijke politiek. Palin gaat ruim aan de leiding in de eerste resultaten van een speciale voorverkiezing in haar staat Alaska, waar kiezers een vervanger voor wijlen Don Young als lid van het landelijke Huis van Afgevaardigden mogen aanwijzen. Young, die in maart op 88-jarige leeftijd overleed, was met 49 jaar de langst dienende Republikein in het Huis.