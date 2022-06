Motorrijdersactiegroep: verkeer moet beter op motorrijders letten

Het verkeer is niet ingericht op motoren. Automobilisten en andere bestuurders zijn vaak niet op motorrijders bedacht en merken ze te laat op, zegt Hugo Pinksterboer van de motorrijdersactiegroep (MAG) in een reactie op vier motorongelukken dit weekend, waarbij vijf dodelijke slachtoffers vielen.

‘Het is prachtig weer, dus dan zijn er meer motoren op de weg. Maar vijf motordoden in één weekend, dat is heel veel.’ Het gemiddelde aantal motordoden daalt elk jaar gestaag, zegt Pinksterboer. Zo vielen er, gekeken naar de tien voorafgaande jaren, in 2005 gemiddeld 91 motordoden. In 2021 waren dat er 47. ‘Dus dat gaat relatief goed, maar natuurlijk willen we aandacht blijven vragen voor de veiligheid van motorrijders.’

Als voorbeeld noemt Pinksterboer de tweesecondenregel, de vuistregel die stelt dat er idealiter twee seconden verstrijken tussen het passeren van een bepaald punt door een voertuig en het voertuig daarna. ‘Als motorrijder moet je goed afstand houden van andere voertuigen, omdat je kwetsbaar bent. Tegelijkertijd moet je als automobilist echt niet gaan bumperkleven achter een motorfiets.’

Overleg

Binnenkort houdt de MAG een overleg met de minister over de veiligheid van motorrijders. ‘We willen dan pleiten voor een campagne die automobilisten meer bewust maakt van motorrijders, bijvoorbeeld zoals in Vlaanderen.’ Daar begon vorig jaar de campagne ‘Kijken Kijken om elke motorrijder te zien’ om automobilisten aan te sporen om twee keer te kijken en zo ongevallen met motorrijders te voorkomen.

Pinksterboer zegt dat hij de groep andere bestuurders niet de schuld wil geven, maar benadrukt wel dat een verkeersongeluk met een motor vaak gebeurt omdat een motor over het hoofd wordt gezien. ‘Motorongelukken komen vaak in het nieuws, en dan denken mensen: zie je wel, motorrijden is gevaarlijk. Maar van dat idee moeten we af.’

De politie meldde zondag dat een 43-jarige motorrijder om het leven is gekomen door een aanrijding met een trekker in Winsum (Groningen) zaterdagavond. In Kapelle (Zeeland) overleed zaterdagochtend een motorrijder na een botsing met een landbouwvoertuig. In Ederveen (Gelderland) overleed zaterdagmiddag een 25-jarige motorrijder na een botsing op een auto die afsloeg. Twee 19-jarigen op een motor overleden in de nacht van zaterdag op zondag na een ongeluk in het Brabantse Oeffelt. Daarbij waren geen andere voertuigen betrokken.