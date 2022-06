A. Nouriplein in Amsterdam geopend

Het Amsterdamse plein waar voormalig Ajacied Abdelhak Nouri als kind altijd voetbalde, heet vanaf zondag officieel A. Nouriplein. Het omgedoopte plein is tussen 12.00 en 13.00 uur geopend. De gemeente Amsterdam had de opening samen met de familie Nouri georganiseerd. Op de middenstip van het sportveld in de wijk Nieuw-West staat zijn rugnummer.