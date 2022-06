Voorman LTO: stikstofdictaat kan echt niet

De stikstofplannen van het kabinet kunnen echt niet. Dat zei voorzitter van land- en tuinbouworganisatie LTO Nederland Sjaak van der Tak bij tv-programma Buitenhof. Van der Tak repte van een dictaat dat van tafel moet. Volgens de LTO-voorman van CDA-huize zijn de plannen aan de tekentafel bedacht. ‘Er wordt niet gemeten, niet in en om de boerenbedrijven, niet in de stal en niet in de Natura 2000-gebieden’, aldus Van der Tak.

Het kabinet maakte afgelopen week bekend dat de stikstofuitstoot in veel regio’s drastisch omlaag moet om herstel van de kwetsbare natuur een kans te geven. Dat zal ten koste gaan van een groot aantal boerenbedrijven. De uitvoering van de plannen zal voor een groot deel bij de provincies liggen.

Van der Tak ging onder andere in discussie met D66-Kamerlid Tjeerd de Groot, die de plannen van het kabinet verdedigde. Volgens De Groot is het bestaande landbouwmodel failliet. Van der Tak counterde die stellingname door te stellen dat boeren de laatste jaren al maatregel op maatregel voor de kiezen hebben gekregen. De LTO-voorman sprak van tunnelvisie bij D66. Hij meent dat ingezet moet worden op innovatie, zoals ook in andere sectoren gebeurt. Volgens Van der Tak worden niet alle sectoren gelijk behandeld.

De Groot meent dat alle partijen hun verantwoordelijkheid moeten nemen, gelet ook op de slechte staat van het milieu. Zeker omdat Van der Tak, als CDA-lid, zijn partijgenoten in de provincies opriep om voor de stikstofplannen te gaan liggen. Daarmee zou hij volgens De Groot de broodnodige aanpak van de stikstofcrisis nodeloos vertragen. Van der Tak wees het Kamerlid op zijn beurt op het plan vanuit de sector om de stikstofuitstoot te verminderen. Dat plan dat vorig jaar is gepresenteerd is volgens Van der Tak uitgebreid doorgerekend. Dat is volgens hem bij de kabinetsplannen niet het geval.

Volgens de LTO-voorman is er onder de achterban momenteel sprake van verdriet en diepe rouw. ‘Maar ook enorme boosheid’. Over de ophanden zijnde acties van de boeren, zeker als het kabinet zijn poot stijf houdt, zei Van der Tak dat deze waardig moeten plaatsvinden. Dat is dus niet voor de deur van het huis van de minister zoals afgelopen week gebeurde.