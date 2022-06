Qatar maakt binnenkort nieuwe partners gasproject bekend

Volgens Saad Sherida al-Kaabi, die tevens minister van Energie is van Qatar, ligt de uitbreiding van de capaciteit op schema. Veel kopers van gas praten momenteel met het concern over leveringen. Daarbij zijn veel Europese partijen. Europa wil vanwege de oorlog in Oekraïne af van de afhankelijkheid van gas uit Rusland. Volgens hem is het zaak dat de er voldoende gas voorradig is.

Nadat alle investeringen zijn gedaan is het de bedoeling dat de helft van de klanten van Qatarees gas uit Azië en de helft uit Europa komt. Daarbij zal geen van de nieuwe partners een groter belang in het gasproject hebben dan TotalEnergies.